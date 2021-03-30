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مسؤول بشركة نوفافاكس: لقاح كورونا الرابع في المملكة المتحدة قد يكون جاهزا في غضون 4 أسابيع

لندن أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 8:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 8:31 م

قال خبير بارز في شركة نوفافاكس للعقارات الطبية، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا قد تحصل على لقاح رابع لفيروس كورونا أو كوفيد-19 في غضون أربعة أسابيع.

وقال البروفيسور بول هيث، كبير الباحثين في تجربة لقاح نوفافاكس في المملكة المتحدة، إنه إذا تمت الموافقة عليه، فسيساعد ذلك في الحفاظ على "الزخم" في إطلاق اللقاح في البلاد، حسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وأضاف: "ستجري الهيئة التنظيمية مراجعة مفصلة وشاملة للغاية وستقرر في الوقت المناسب.. أتمنى أن يكون في الربيع، وربما نهاية أبريل".

ويعتقد البروفيسور هيث أن وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (التي كانت تستخدم عملية "مراجعة سريعة)، لديها الآن جميع البيانات التي تحتاجها تقريبًا لعمل تقرير الموافقة.

وطلبت الحكومة البريطانية 60 مليون جرعة من لقاح نوفافاكس، وجدت التجارب أنها فعالة بنسبة 86 في المائة ضد متغير كوفيد-19 و 96 في المائة ضد سلالة ووهان.

وسيتم تصنيعها في مصنع "فوجي فيلم" في بيلينجهام في الشمال الشرقي من بريطانيا.

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