مستشار النمسا: البلاد بصدد شراء مليون جرعة من سبوتنيك V

قال مستشار النمسا سيباستيان كورتز، إن بلاده بصدد شراء مليون جرعة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي الواقي من فيروس كورونا في أبريل المقبل.

وأضاف كورتز -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- "أنه لا يجوز أن تكون هناك قيود في مسألة اللقاحات.. فالمهم في اللقاح هو أن يكون فعالًا وآمنًا، أيًا كان مصدره".

وأوضح أنه منذ فبراير الماضي نخوض حوارًا جيدًا مع الجانب الروسي، إذا حصلت النمسا على مليون جرعة إضافية من اللقاح، سنستطيع العودة إلى الحياة الطبيعية في وقت أقرب وننقذ مزيدًا من الأرواح البشرية وفرص العمل.

ووفقًا لمكتب المستشار النمساوي، فإن فيينا تخوض حاليًا مفاوضات مع موسكو حول شراء مليون جرعة من (سبوتنيك V).