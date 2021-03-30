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العراق: اعتقال إرهابيين اثنين من بين المشتركين في مجزرة قرية البودور

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 10:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 10:08 ص

أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة صلاح الدين، من بين المشتركين في مجزرة قرية البودور، والتي راح ضحيتها 7 أشخاص من عائلة واحدة.

وقالت وكالة الاستخبارات -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن "قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين لانتمائهم لتنظيم داعش، وهما من ضمن المجموعة الإرهابية التي اشتركت بمجزرة قرية البو دور التي راح ضحيتها 7 شهداء من عائلة واحدة".

يذكر أن مرتكبي الجريمة استهدفوا 3 منازل لمواطنين عراقيين في قرية "البودور" بمنطقة العوينات جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين؛ ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وقد أعلن تنظيم (داعش) الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذها.


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