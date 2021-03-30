تاج الدين: رصدنا زيادة بسيطة في أعداد إصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير

توجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، بالتحية لرجال هيئة قناة السويس على نجاحهم في تعويم السفينة الجانحة، قائلًا إن ما وراء هذا الإنجاز هو قدرة الإنسان المصري على التصدي للمواقف الكبيرة التي تؤثر على الأمة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن جميع الإجراءات الاحترازية والتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا مستمرة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى رصد زيادة بسيطة في أعداد الإصابات خلال الأسبوع الماضي.

ولفت إلى انخفاض أعداد وفيات كورونا بعد السيطرة على الوضع الصحي للحالات، ذاكرا أن قرارات اجتماع لجنة أزمة كورونا اليوم هامة وقطعية للحد من انتشار العدوى خلال شهر رمضان.

وأضاف أن تلك القرارات من شأنها أن تحمي المواطنين من الإصابة، إضافة إلى أنها ستقلل نسب الإصابات، موضحًا أن الزيادة الطفيفية في النسبة المئوية لإصابات كورونا خلال الشهر الأخير بمثابة إنذار للاحتياط الشديد منعًا لتسارع الزيادة في الأعداد.