ضبط مسئول مخبز بلدي استولى على أموال الدعم بالقليوبية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مسئول عن مخبز بلدي لقيامه بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، وبيع الدقيق المدعم بالسوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم بأكثر من مليوني جنيه.



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قد أكدت قيام (المدير المسئول عن مخبز بلدي – بدائرة قسم شرطة الخصوص) بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي، ببيعها في السوق السوداء مستولياً بذلك على أموال الدعم، محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.



وبالفحص، تبين استيلاؤه على أموال الدعم دون وجه حق بناءً على ما جاء بتقرير الجهات المختصة.. حيث بلغ إجمالي المبلغ المستولى عليه مليونين و465 ألفاً و44 جنيها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال الدعم.