 العاهل السعودي يوجه بالمساهمة بسد احتياج الأردن من الأكسجين الطبي - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 مارس 2021 9:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

العاهل السعودي يوجه بالمساهمة بسد احتياج الأردن من الأكسجين الطبي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 6:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 6:48 ص

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد–19".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيقوم بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

وأضافت الوكالة: "يأتي ذلك امتدادا للعلاقات المتينة بين البلدين والدور الأخوي والإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة".

كان سبعة من مرضي فيروس كورونا قد توفوا جراء انقطاع الأكسجين في مشفى السلط الحكومي بالاردن في وقت سابق من هذا الشهر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك