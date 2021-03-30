العاهل السعودي يوجه بالمساهمة بسد احتياج الأردن من الأكسجين الطبي

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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد–19".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيقوم بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

وأضافت الوكالة: "يأتي ذلك امتدادا للعلاقات المتينة بين البلدين والدور الأخوي والإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة".

كان سبعة من مرضي فيروس كورونا قد توفوا جراء انقطاع الأكسجين في مشفى السلط الحكومي بالاردن في وقت سابق من هذا الشهر.