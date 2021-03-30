الرئيس الأفغاني يبدى موافقته على تشكيل حكومة انتقالية

أبدى الرئيس الأفغاني أشرف غني، موافقته على تشكيل حكومة انتقالية محتملة في مؤتمر إقليمي اليوم الثلاثاء، بعدما رفض لفترة طويلة تشكيل حكومة مؤقتة.

وقال غني خلال مؤتمر في دوشانبي إن تشكيل "حكومة لبناء السلام" هو جزء من عملية إحلال السلام، وسيتم تشكيل هذه الحكومة من جانب القيادة المنتخبة الحالية للبلاد و"أفغان آخرين"، والذين من المحتمل أن يقصد بهم طالبان أو سياسيين آخرين.

ورفض غني حتى الآن تشكيل حكومة مؤقتة وأصر على تسليم السلطة فقط إلى حكومة منتخبة، من أجل الالتزام بدستور البلاد. ومع ذلك، لم يتضح من خطابه اليوم الثلاثاء طبيعة دوره المستقبلي.

وتجري الحكومة الأفغانية وطالبان محادثات سلام لم تسفر عن نتائج تذكر منذ سبتمبر، وإحدى القضايا المطروحة هي كيفية إدارة البلاد بعد اتفاق سلام محتمل. اقترحت الولايات المتحدة مؤخرًا تشكيل حكومة انتقالية - تسمى "حكومة السلام" - تشارك فيها طالبان.

وبموجب هذه الخطة، سيتم صياغة دستور جديد وسيتم نقل السلطة في نهاية المطاف إلى حكومة دائمة بعد الانتخابات.