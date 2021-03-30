لجنة فلسطينية تدعو لضغط أوروبي على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس

دعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الإتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لإتاحة إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس الشرقية.



وذكرت لجنة الانتخابات المركزية، في بيان صحفي، أن رئيسها «حنا ناصر» اجتمع في رام الله مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين «سفين كون فون بورغسدورف»، لبحث المعيقات الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات خاصة في مدينة القدس.



وبحسب البيان ، دعا ناصر الإتحاد الأوروبي إلى "الضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة والتي تتيح للمقدسيين المشاركة بالانتخابات في مدينة القدس".



واطلع ناصر ممثل الاتحاد الأوروبي على استعدادات اللجنة وجهودها لإنجاز الانتخابات، واستعرض مراحل العملية الانتخابية وصولاً إلى مرحلة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي 2021 المستمرة لغاية يوم غد الأربعاء.



ونقل البيان عن ممثل الاتحاد الأوروبي، تأكيده على دعم إجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية وضمنها القدس الشرقية، داعياً جميع الأطراف إلى بذل كل الجهود لإنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية.



ويأتي ذلك بعدما أعلن مسؤولون في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تسجيل قائمتها الانتخابية لدى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية تحت اسم «نبض الشعب».



وكانت لجنة الانتخابات أعلنت أمس، أن العدد الكلي لطلبات الترشح المقدمة منذ بداية عملية الترشح بلغ 15 قائمة انتخابية، تم قبول ترشح خمس قوائم منها، فيما يستمر دراسة باقي الطلبات.



وسيبقي باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي المقررة في 22 مايو المقبل حتى منتصف ليلة غدًا الأربعاء.