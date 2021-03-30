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مستشار الرئيس للصحة: نستقبل غدا شحنة جديدة من لقاحات كورونا

أمل محمود
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 9:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 9:15 م

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المرصودة حتى الآن لم تشهد تغيرًا جذريًا عن السابق، موضحًا أنها مظاهر إكلينيكة من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام بالجسم إضافة إلى الرشح والعطس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن مصر تستقبل غدًا دفعة جديدة من لقاحات كورونا، مشيرًا إلى توافر 4.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتعاقد عليها مع التحالف الدولي جافي بحلول منتصف أبريل المقبل.

وأكد تلقي جميع المسجلين على الموقع السمي للحصول على لقاح كورونا على التطعيم، لافتًا إلى تعاقد الدولة مع إحدى الشركات الصينية لتصنيع لقاح كورونا في مصر.

وأوضح أن اللقاح المصري لازال في طور التجارب، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى مع تناول اللقاح.

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