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المدارس اليابانية بالغردقة تتزين بفوانيس رمضان

المدرسة اليابانية تتزين لشهر رمضان
المدرسة اليابانية تتزين لشهر رمضان
كمال رشاد
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 6:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 6:07 م
علق طلاب المدرسة اليابانية 1 بالغردقة زينة شهر رمضان مع قبل حلول الشهر الفضيل، حيث زيّن الطلاب الفصول بفانوس رمضان، بمشاركة المدرسين.

وقالت لمياء محمد، وكيل المدرسة، إن هذا النشاط ضمن أنشطة التوكاتسو بالمدرسة حيث يقوم الطلاب كل يوم ثلاثاء بعمل نشاط مجلس الفصل، حيث انتظمت الدراسة بمدارس الغردقة المصرية اليابانية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

و من ناحيته، أوضحت الدكتورة كريمة شاهين، مدير المدارس اليابانية بالغردقة، أن العمل بالمدارس منتظم في المدرسة الأولى بمنطقة الدهار والثانية بالأحياء وسط حضور من قبل الطلاب بنسبة حضور٩٠٪.

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