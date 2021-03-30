الرئيس الأوكراني: نؤيد تأسيس معاهدة دولية لمكافحة الأوبئة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه مقتنع بأنه يتعين على دول العالم أن تعمل سويًا لإبرام معاهدة دولية للتأهب للأوبئة والتصدي لها.

وأضاف زيلينسكي -في تصريح أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء- أن الدول يجب أن تتوحد لتكون مستعدة بشكل أفضل للتنبؤ بالأوبئة والوقاية منها واكتشافها وتقييمها والاستجابة لها بفعالية بطريقة منسقة إلى حد كبير.

وأشار إلى أنه سيكون هناك أوبئة أخرى وحالات طوارئ صحية أخرى، ولا يمكن لأي حكومة أو هيئة متعددة الأطراف أن تتصدى لهذا التهديد بمفردها.

وأوضحت وكالة (يوكرينفورم) أن نص البيان المتعلق بالمعاهدة الدولية لمكافحة الأوبئة - الذي نُشر على موقع الرئاسة الأوكرانية - يذكر أن جائحة فيروس كورونا تشكل أكبر تحديًا للمجتمع الدولي منذ فترة الأربعينيات ، وتُظهر سبب الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لبناء هيكل صحي دولي أكثر قوة يحمي الأجيال المستقبلية.

وبحسب البيان، فإن الهدف الأساسي لهذه المعاهدة يكمن في اتباع نهج يشارك فيه المجتمع بأكمله وكل مكونات الحكومة، فضلًا عن تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية والعالمية والقدرة على مواجهة الأوبئة في المستقبل.

وأوضح البيان أن ذلك يتضمن تعزيز سبل التعاون الدولي بشكل كبير لتحسين على سبيل المثال، أنظمة الإنذار وتبادل البيانات والبحث وإنتاج مواد طبية وأدوات الصحة العامة محليًا وإقليميًا ودوليًا مثل اللقاحات والأدوية ومعدات التشخيص والحماية الشخصية.