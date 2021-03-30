محافظ بني سويف: الإعلام يعتبر سلطة رابعة بجانب السلطات الثلاث

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، فعاليات المؤتمر الأول لشباب القرية، والذي نظمته المحافظة داخل مقر مجلس قروي باروط.

وقال محافظ بني سويف إن الهدف من المؤتمر هو طرح ومناقشة ورؤى الشباب وتأكيد دورهم في رفع الوعي لدى المجتمع السويفي لمواجهة التحديات، والتدخل لحل المشكلات التي تعاني منها المحافظة، من خلال استثمار طاقات وحماس الشباب وتوظيفها بالشكل الأمثل، موضحًا أن عنوان المؤتمر هو المؤتمر الأول لشباب القرية، في إشارة إلى أنه تم الإعداد جيدًا لعقد مؤتمرات مماثلة بشكل دوري أو شهرى يستهدف المجالس القروية الأم والبالغ عددها 40 مجلس قروي موزعين على مستوى مراكز المحافظة السبعة.

وأشار المحافظ إلى أن هذا اللقاء قد سبقته لقاءات عديدة سابقة، قائلًا "حرصنا فيها على النزول لأهالينا في القرى للاستماع لمشاكلهم على أرض الواقع ومقترحاتهم في الحلول للمشاكل التي يعانون منها باعتبارهم جزء من حل المشكلة والأقدر على عرضها بطريقة سليمة وصحيحة تساعد على حلها، مؤكدًا أنه حرص على أن تكون تلك اللقاءات الجماهيرية تمثل فيها كافة فئات المجتمع السويفي من تنفيذيين ونواب وشباب وقيادات طبيعية وأحزاب ومجالس قومية ومؤسسات مجتمع مدني".

وأوضح أنه مع تواجد كل مكونات النسيج المجتمعي ليكون الجميع على دراية ووعي بكافة المشكلات والمطالب والمشاركة في تقديم الحلول وتجنب العمل بسياسة الجزر المنعزلة، خاصة وأن تكليفات القيادة السياسية كانت واضحة وهي التكامل والتكاتف بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من تنفيذيين ونواب ومجالس قومية وأحزاب ونقابات في سبيل تحقيق هدف واحد هو مصلحة المواطن وخدمة المواطنين، من خلال تحسين مستوى الخدمات والمرافق التي يتعامل معها بشكل يومي وتتماس مع كافة احتياجاته الحياتية.

وأضافت أن المحافظة قد انتهجت طريقة جديدة في اقتحام المشكلات والعمل على حلها من خلال أسلوب علمي مدروس، يعتمد على دراسة كافة عناصر المشكلة من جذروها، والعمل على حلها برؤية شاملة تأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد والمتغيرات، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل مع المشكلات بأسلوبين الأول يعتمد على الحل العاجل والسريع لتخفيف حدة المشكلة كحل فوري، وذلك بالتزامن مع تنفيذ حلول دائمة ومستدامة للقضاء على المشكلة بشكل جذري ونهائي، ضاربا المثل بمشكلة الهبوط الجزئي في كوبري بني سويف العلوي ومشكلة الصرف الصناعي ببياض العرب، والتي تم التعامل معهما بطريقة مدروسة من خلال توفير البدائل السريعة والسير في الحلول النهائية والجذرية للقضاء على المشكلة بشكل نهائي.

وتضمن المؤتمر 3 فعاليات رئيسية، والتي بدأت بالجلسة الافتتاحية والتي تناولت 3 محاور رئيسية وشارك، حيث تناولت الجلسة بعض القضايا المجتمعية مثل ظاهرة ختان الإناث والخطوات التي تم تنفيذها لمجابهة تلك القضية المجتمعية سواء في الجوانب التوعوية والدينية والتشريعية، بجانب التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وقضية الوعي وأهميته في مجابهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتناولت الجلسة الثانية استعراض أهم المشكلات الجماهيرية التي تواجه أهالي مجلس قروي باروط، حيث تناولت الجلسة استعراض آلية المحافظة في كيفية رصد المشكلات والنوافذ التي إتاحتها لاستقبال المشكلات والشكاوى والمطالب الجماهيرية بالطر ق التقليدية عن طريق إدارات خدمة المواطنين والنوافذ المستحدثة التي تساير العصر من الرصد والمتابعة لمنصات السوشيال ميديا والتطبيقات التي اتاحتها المحافظة مثل " بني سويف معاك" بجانب تشكيل فرق للرصد الميداني في 225 قرية من العاملين بمراكز التنمية المحلية.

واختتمت الجلسة الثالثة بحوار مفتوح بعنوان اسأل المحافظ، حيث عُرضت مجموعة من المشاكل الجماهيرية التي تقدم بها أهالي المجلس القروي في عدد من القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واستفاض المحافظ في الرد على تلك المشكلات وبيان ما تم تنفيذه من خطوات لحلها، وجرى عرض مشكلة الصرف الصحي بباروط وإهوة ومنشأة عاصم، مدرسة الشيخ قاسم الابتدائية بباروط، ومركز شباب الوقف، وتوسعة مدخل قرية باروط، ومشكلة ضعف خدمة الإنترنت بالقرية، والمطلب الخاص بإلزام المصانع الكائنة ببني سويف بتشغيل أبناء المحافظة بها، وغيرها من المشكلات التي تم عرضها، وتم توضيح الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لحلها، وبيان المعوقات التي تستلزم التنسيق مع بعض الجهات والوزارات للسير في تنفيذها وصولا لحلها.

وفي ختام المؤتمر توجه محافظ بني سويف بالشكر للعاملين في المنظومة الإعلامية بمحافظة بني سويف، مؤكدًا على دور الإعلام الهام والحيوي في رصد المشكلات والإشارة إلى بعض مواطن الخلل والقصور التي قد تكون غائبة عن أجهزة المحافظة التنفيذية، وأن الإعلام يعتبر بحق سلطة رابعة بجانب السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومعربًا عن تقديره للإعلام المصري في التعامل المميز مع مشكلة السفينة الجانجة في قناة السويس، مثنيًا على إدارة الحكومة للأزمة رغم التحديات وحملات التشويه، حتى أثلج الله صدورنا بنجاح أبناء الشعب المصري في إنهاء الأزمة التي جعلت العالم في حالة ترقب لما تقوم به الحكومة المصرية من جهود حتى تكللت بالنجاح وأثبت أبنا مصر قدرتهم على التعامل باقتدار مع الأزمات.