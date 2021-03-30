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البحرين: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ودول المنطقة

علم البحرين
علم البحرين
المنامة أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 6:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 6:06 م

قال ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، إن أمن البحرين والسعودية واحد ومشترك للتصدي لكافة الاعتداءات والتهديدات، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تقوم به السعودية باعتبارها عمقًا استراتيجيًا للأمتين العربية والإسلامية، ومحور ارتكازٍ للأمن الإقليمي وعامل الاستقرار الأساسي في المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأكد ولي عهد البحرين - خلال لقائه وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - مواصلة ترسيخ العلاقات التاريخية التي تربط البحرين بالسعودية، والدفع بها نحو مسارات أكثر عمقاً تعكس الأواصر المتينة بين البلدين.

وبحث الجانبان المستجدات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب وزير الدولة السعودي عن تقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما يوليه من حرص واهتمام بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

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