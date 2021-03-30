ولي العهد السعودي يطلق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، وذلك خلال لقاء عقده مع القطاع الخاص اليوم الثلاثاء.



وقال ولي العهد في مستهل كلمته باللقاء، اليوم الثلاثاء، إن هذا الاجتماع يأتي من منطلق إدراكنا للدور الحيوي للقطاع الخاص، بصفته شريكا رئيسيا في ازدهار الاقتصاد، ومواصلة تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.



وأضاف الأمير محمد أن إطلاق هذا البرنامج بهدف دعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى استثمارات محلية بقيمة 5 ترليون ريال(الدولار يساوي 3.75 ريال) بنهاية 2030.



ويهدف برنامج "شريك السعودية" إلى تعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليميا وعالميا، وتعزيز مكانة حكومة السعودية كونها داعم للتجارة وتتسم بالقدرة على الابتكار والإبداع.