تحقيق أممي يكشف مقتل 19 مدنيا بغارة فرنسية في مالي

خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن ضربة جوية نفذها الجيش الفرنسي في مالي يناير الماضي، قتلت 19 مدنيا تجمعوا لحضور حفل زفاف، ولم يكن ضحاياها فقط من الجهاديين مثلما أكدت باريس سابقًا.

وقال سكان القرية إن الغارة أصابت حفل زفاف أدى إلى مقتل مدنيين، لكن الجيش الفرنسي رفض الاتهام وأكد أنه قتل جهاديين، كما نفى أن يكون هناك حفل زفاف قد أقيم في بونتي ذلك اليوم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت لاحق أجرت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، تحقيقا في الحادث، وأصدرت بنتيجته تقريرا اطلعت عليه وكالة فرانس برس تضمن تأكيدا على إقامة حفل زفاف في القرية "جمع نحو 100 مدني في موقع الضربة".

وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في الضربة الجوية بينهم 19 مدنيا، وفق التقرير الذي قال إن المجموعة التي تضررت بالضربة الجوية تتكون بغالبيتها من مدنيين يتمتعون بالحماية بموجب قانون الإنساني الدولي.

وأضاف "هذه الغارة تثير مخاوف جدية حول احترام مبادئ السلوك خلال القتال".

ونفت وزارة الدفاع الفرنسية الثلاثاء في بيان نتائج التحقيق، مؤكدة أن قواتها استهدفت جماعة إرهابية مسلحة مصنفة كذلك، قرب قرية بونتي.

وأضاف البيان أن الوزارة لديها تحفظات كثيرة حول المنهجية المتبعة للأمم المتحدة في إجرائها التحقيق.

ويستند تقرير الأمم المتحدة إلى 115 مقابلة مع أشخاص و100 مقابلة عبر الهاتف، ويتضمن انتقادا نادر الحدوث لعمل القوات الفرنسية في مالي.

وتكافح مالي لاحتواء التمرد الجهادي الذي ظهر للمرة الأولى في شمال البلاد العام 2012 قبل أن ينتشر إلى وسطها وأيضا إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وتدخلت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في مالي العام 2013 لدحر الجهاديين، وهي تنشر الآن نحو 5,100 جندي في منطقة الساحل.

وفي الثالث من يناير نفذت الطائرات الفرنسية غارة قرب قرية بونتي النائية في ظروف آثارت الجدل في هذه الدولة الإفريقية في منطقة الساحل التي تشهد نزاعات دامية.