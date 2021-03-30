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مجلس الأمة الكويتي يوافق على قانونين لدعم متضرري فيروس كورونا

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
الكویت - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:34 ص

وافق مجلس الأمة الكويتي، الیوم الثلاثاء، في المداولتین الأولى والثانیة على اقتراحات بقانون بشأن تأجیل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن القانون یتیح الاستفادة من تأجیل الالتزامات المالیة المستحقة على المواطنین لمدة 6 أشھر من تاریخ سریان القانون على أن تحدد الجھات المعنیة الضوابط والشروط اللازمة لتنفیذه.

وفي السياق، وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون بدعم وضمان تمویل البنوك المحلیة للعملاء المتضررین من تداعیات أزمة فیروس كورونا والاقتراحات بقوانین ذات الصلة.


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