أصدرت إسرائيل تحذيرات سفر إلى الإمارات والبحرين وتركيا ودول أخرى مجاورة لإيران فيما سمحت للمواطنين الذين تم تطعيمهم بالسفر جوا وسط تصاعد التوترات مع إيران، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال مجلس الأمن القومي في بيان "خلال الأشهر القليلة الماضية، هددت جماعات إيرانية بضرب أهداف إسرائيلية"، مشيرا إلى انفجار صغير في يناير بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، ربطه مسؤولون هنود بإيران.

ومنذ ذلك الحين، تبادلت إسرائيل وإيران الاتخامات بتفجيرات استهدفت سفن الشحن. وتعهدت إيران في نوفمبر الماضي بالانتقام لاغتيال العالم النووي الكبير محسن فخري زاده ، في عملية اغتيال ألقت باللائمة فيها على إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال مجلس الأمن القومي في بيانه إنه يعتقد أن إيران ستواصل محاولة ضرب أهداف إسرائيلية في المستقبل القريب.

وأصبحت الإمارات وجهة سياحية ذات شعبية للإسرائيليين بعد إقامة العلاقات بينهما العام الماضي، لكن السفر توقف معظم عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.