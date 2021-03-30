ذكرت محافظة الجيزة أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ستقوم بأعمال تطوير نظام إشارات السكة الحديد خط القاهرة / السد العالي بمنطقه مزلقان السكة الحديد بمنطقة الدكمي بعد غد الخميس.

وأشارت المحافظة- في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن هذا الأمر يستلزم قيام الشركة المنفذة بغلق جزئي بالتناوب للمزلقان لمدة 17 ساعة إبتداء من الساعة 10 مساء بعد غد /الخميس/ وحتى الساعة ٣ مساء /الجمعة/ القادمة على أن يكون العمل دون تعطيل حركة المرور.

وأوضحت أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.