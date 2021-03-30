بايدن يدعو جميع الأمريكيين إلى مواصلة ارتداء الأقنعة للوقاية من كورونا

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، جميع المواطنين إلى الحفاظ على ارتداء الأقنعة (الكمامات)، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن -في تصريحات له بالبيت الأبيض نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- إنه يكرر دعوته لجميع حكام الولايات والمسؤولين المحليين للحفاظ على توجيهاتهم للمواطنين بالاستمرار في ارتداء أقنعة كورونا.

وحث بايدن الشركات أيضًا على طلب استخدام الأقنعة، مضيفًا أن "الفشل في أخذ هذا الفيروس على محمل الجد هو بالضبط ما أوصلنا إلى هذه الفوضى في المقام الأول، ويخاطر بالمزيد من حالات الإصابة والمزيد من الوفيات".

وتابع أن "ارتداء الأقنعة واجب وطني، فهو الطريقة الوحيدة التي نعود بها إلى طبيعتنا".

وأكد بايدن أنه على الولايات المتحدة أن تجعل الوصول إلى اللقاحات أكثر سهولة بالنسبة لمن يريدون التطعيم ولا يستطيعون الوصول إلى المواقع المخصصة لذلك.

وأشار إلى وجود العديد من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يكونون معزولين ويفتقرون إلى وسائل النقل لمراكز التطعيم، مؤكدا أهمية دور المجموعات المجتمعية في المساعدة للوصول لهؤلاء، معلنا في هذا السياق توفير تمويل لهذه المجموعات من خلال وزارة الصحة لتقديم المساعدة.

وشدد على أن الوقت الراهن لا يحتمل تقليل المجهودات المبذولة للتغلب على جائحة فيروس كورونا، قائلا: "إذا تخلينا عن حرصنا، يمكن للوضع أن يكون أسوأ، فالانتصار على الفيروس لا يزال بعيدا".

وانتقد بايدن "السلوك المتهورة" التي أقدم عليها بعض المواطنين الأمريكيين في عطلة الربيع، والتي تمثلت في مشاهد الاحتفال والتجمعات، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات تهدد بمحو مكاسب الولايات المتحدة في معركتها ضد الفيروس.

وأضاف في هذا الصدد: "نحن في سباق حياة أو موت مع فيروس ينتشر بسرعة، مع ارتفاع الحالات وانتشار سلالات جديدة، وللأسف، فإن السلوك المتهورة التي رأيناها على شاشات التلفزيون خلال الأسابيع القليلة الماضية، تعني أن المزيد من الحالات الجديدة ستظهر في الأسابيع المقبلة، ورغم أن اللقاحات تعطينا أملًا، وهو أمر جيد جدًا، لكن الناس يتخلون عن الاحتياطات، وهو أمر سيء للغاية".

وتابع بايدن أن الولايات المتحدة سوف تضيف عشرات الآلاف من مواقع التطعيم ضد كورونا، بما في ذلك 12 موقعاً للتطعيم الجماعي تديره الحكومة الفيدرالية، وذلك في محاولة لتوفير موقع للتطعيم داخل مسافة لا تزيد على 5 أميال لـ90% من الأمريكيين خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد على ضرورة التحرك بشكل أسرع لمواجهة الفيروس "سريع الانتشار"، مشيراً إلى أنه لهذا الغرض، يوجه فريق مكافحة كورونا بالتأكد من وجود موقع للتطعيم ضمن كل 5 أميال لـ90% من جميع الأمريكيين بحلول 19 أبريل المقبل.

وأوضح بايدن أن هناك حوالي 17 ألف صيدلية تقدم لقاحات حالياً، لكن هذا العدد سيرتفع إلى ما يقرب من 40 ألف خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ما يعني أنه "سيؤدي ذلك إلى مضاعفة عدد الصيدليات التي يمكن الذهاب إليها للتطعيم".