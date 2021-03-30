 مسلحون على صلة بداعش يطلقون سراح 18 رهينة شرق الكونغو - بوابة الشروق
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مسلحون على صلة بداعش يطلقون سراح 18 رهينة شرق الكونغو

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 9:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 9:53 م

قال مسؤول في الكونغو اليوم الثلاثاء إن متشددين إسلاميين أطلقوا سراح 18 شخصًا كانوا قد اختطفوهم في شرق البلاد.

واختطف مسلحون من القوات الديمقراطية المتحالفة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" 25 مدنيًا من قرية كيناما في إقليم بيني في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي.

وأوضح ممثل المجتمع المدني المحلي جوناس بن كاسومبا لوكالة الأنباء الألمانية، أنه تم إطلاق سراح 18 منهم بعد قتال عنيف بين القوات الديمقراطية المتحالفة والقوات الحكومية.

وأضاف أن سبعة أشخاص آخرين ما زالوا محتجزين.

وتنشط أكثر من 100 جماعة مسلحة في شرق الكونغو، ويقاتل كثير منها على الموارد الطبيعية الثمينة للبلاد، ومن بين تلك الجماعات القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي في الأصل من أوغندا المجاورة.

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