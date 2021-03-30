بلجيكا: انخفاض معدلات الإصابة بكورونا رغم ارتفاع عدد الحالات الحرجة بالعناية المركزة

أفاد معهد (سينسانو) للصحة العامة في بلجيكا، اليوم الثلاثاء، بأن معدلات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بلجيكا تستمر في الانخفاض، غير أن ما يبعث على القلق هو ارتفاع عدد الحالات الحرجة المرتبطة به داخل وحدات العناية المركزة وتلك التي يتطلب علاجها أجهزة التنفس الصناعي.

وذكر المعهد -في بيان نشرته صحيفة (بروكسيل تايمز) البلجيكية على موقعها الإلكتروني- بأن البلاد سجلت خلال الفترة بين 20 و26 مارس الجاري متوسط 4751 حالة إيجابية جديدة يوميا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة بالأسبوع السابق، وبانخفاض بنسبة 5% عن متوسط ​​الزيادة في الأيام السبعة ليوم الأحد الماضي.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالفيروس في بلجيكا منذ بداية الوباء 872 ألفا و936 حالة، فيما يعكس هذا المجموع جميع الأشخاص المصابين والحالات النشطة؛ وكذلك المرضى الذين تعافوا أوتوفوا نتيجة الفيروس.

وفي خلال الأسبوعين الماضيين، تم تأكيد 537.6 إصابة لكل 100 ألف مواطن، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 69% مقارنة بالأسبوعين السابقين. بينما تم إدخال متوسط 241.1 مريضًا بكورونا إلى المستشفى يوميًا، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالأسبوع السابق، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري. ومن بين جميع مرضى كوفيد، كان هناك 739 مريضا في وحدات العناية المركزة، بينما كان 407 مرضى يستخدمون جهاز التنفس الصناعي.

أما عن حصيلة الوفيات المرتبطة بالوباء في بلجيكا، فقد بلغت حتى الآن 22 ألفا و921 حالة، بعد تسجيل متوسط عدد وفيات 26.6 حالة يوميا، خلال الفترة من 20- 26 مارس الجاري.

وعلى صعيد اللقاحات، أوضح المعهد أن مليونا و236 ألفا و554 شخصا في بلجيكا تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا، أو ما يمثل 13.4% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.