تحطم صاروخ غير مأهول لشركة سبيس إكس مجددا خلال اختبار

تحطم صاروخ غير مأهول لشركة الفضاء الخاصة "سبيس إكس" مجددا خلال اختبار، بعدما واجه عدة عوائق.

ويبدو أن نموذجا أوليا لصاروخ "ستارشيب" الجديد خرج عن السيطرة أثناء اقترابه من الهبوط اليوم الثلاثاء.

وتعامل الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" إيلون موسك مع الأمر بروح الدعابة عبر موقع تويتر: "على الأقل كانت الحفرة في المكان المناسب!" في إشارة إلى موقع الهبوط المستهدف.

ويبدو أنه كانت هناك مشاكل في أحد محركات الصاروخ. وكتب موسك عبر تويتر: "حدث شيء مهم بعد وقت قصير من بدء احتراق (الصاروخ) لدى هبوطه. يجب أن نعرف ما هو بمجرد أن نفحص الحطام في وقت لاحق من اليوم".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها شركة "سبيس إكس" مشاكل في اختبار صواريخ "ستارشيب"، حيث فشل صاروخان في اختبار الهبوط في ديسمبر عام 2020 وفبراير العام الجاري.