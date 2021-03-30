الأهلي يحدد موعد انتظام الدوليين في التدريبات استعدادا للمريخ

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن سداسي الفريق الذين شاركوا في معسكر المنتخب لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، سينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق غدا الأربعاء.

وأوضح مدير الكرة بالنادي أن المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، حدد برنامجا استشفائيا للسداسي العائد من المنتخب الوطني، سيتم تنفيذه صباح غدٍ الأربعاء قبل السفر إلى السودان.

وضم المنتخب الوطني ستة لاعبين من الأهلي في مباراة جزر القمر أمس بتصفيات أمم إفريقيا، هم: محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.