 كندا تحذر من انتشار متحورات كورونا بشكل سريع على أراضيها - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 مارس 2021 9:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

كندا تحذر من انتشار متحورات كورونا بشكل سريع على أراضيها

الكورونا في كندا
الكورونا في كندا
أوتاوا - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 8:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 8:34 م
حذّر المسؤولون الكنديون من انتشار متحورات فيروس كورونا الجديدة بشكل سريع في بلادهم في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بهذا المرض.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن هذه المتحورات تمثل تهديداً للكنديين الأصغر سناً.

ونقلت الشبكة عن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، قوله خلال مؤتمر صحفي حول كورونا في أوتاوا اليوم، إنه "حتى لو كانت نهاية الوباء وشيكة، فإن المتغيرات تعني أن الوضع أكثر خطورة".

وأضاف ترودو أن بلاده تدخل المرحلة الأخيرة من هذه الأزمة وأنها "إلى البقاء قوية لفترة أطول قليلاً".

وأعلن ترودو أن شركة فايزر وافقت مرة أخرى على زيادة عمليات تسليم اللقاحات إلى كندا.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنه حتى مع وجود 4 لقاحات معتمدة في كندا، فإن مسؤولي الصحة هناك يقولون إنها لن تفعل الكثير لتخفيف العبء في المستشفيات خلال هذه الموجة الثالثة من الوباء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك