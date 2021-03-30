كبير مرشدي قناة السويس: وجود الرئيس زاد الهيئة قوة وإصرارا على النجاح

وصف القبطان فريد رشدي، كبير المرشدين في قناة السويس، نجاح الهيئة في تعويم السفينة البنمية الجانحة بالإنجاز الكبير، قائلًا إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم زادت القناة قوة وثقة وإصرارًا على النجاح المستمر في المرفق.

وأضاف رشدي، في مداخلة هاتفية لفضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الثلاثاء، أن وجود الرئيس اليوم في قناة السويس أكبر دليل على رعايته للهيئة، ورسالة للعالم بأن القناة في أمان، متابعًا: «يستمر تحدينا لجميع ما يقع حولنا من أحداث».

وأكد كبير مرشدي الهيئة، أن السعادة الناجمة عن النجاح في تعويم السفينة الجانحة لا توصف من جميع رجال قناة السويس، معقبًا: «اختبار صعب لنا جميعا.. ونجاحنا يكتب في التاريخ».

وذكر أن جميع المرشدين والعاملين في الهيئة كانوا يرغبون في نيل شرف المشاركة في إنقاذ السفينة الجانحة، لمواجهة هذه المشكلة الكبيرة بقناة السويس، مؤكدًا أن التخلص من هذه المحنة جاء نتيجة الجهود والتعاون بين العاملين بالهيئة كافة.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، هيئة قناة السويس؛ لتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية، يرافقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وجاءت هذه الزيارة بعد نجاح هيئة قناة السويس، عصر أمس الاثنين، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.