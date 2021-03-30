دعت رئاسة البرلمان العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، لعقد جلسة، غدا الأربعاء، للتصويت على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2021.

وذكرت رئاسة البرلمان في بيان صحفي وزع مساء اليوم "يعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 من الخطوات المهمة، لما له من مساس بمصالح المواطن، ولما يحمله من فقرات تعالج احتياجاته بشكل مباشر، فضلا عن تمكين الحكومة من المضي بتطبيق برنامجها الحكومي، ودعم المشاريع الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن اليومية".

ودعا البيان نواب البرلمان لحضور الجلسة التي "ستعقد منتصف نهار يوم غد للتصويت على قانون الموازنة الذي طال انتظاره طويلا".

وبحسب مشروع قانون الموازنة للعام الحالي فإن إجمالي النفقات يبلغ 129 تريليون دينار عراقي ومعدل العجز المخطط يبلغ 28 تريليون دينار عراقي، فيما تم تحديد سقف صادرات النفط الخام بمعدل 3 ملايين و250 الف برميل يوميا بما فيها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان بسعر 45 دولار للبرميل الواحد.

كما تضمن مشروع الموازنة تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي بـ1450 دينار لكل دولار.