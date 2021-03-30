العراق يتسلم من الكويت رفات جندي عراقي

تسلم العراق، اليوم الثلاثاء، رفات جندي عراقي عثر عليها في جزيرة بوبيان الكويتية تعود للغزو العراقي للكويت عام 1990.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن وكيل الوزارة للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف الدكتور قحطان الجنابي وقع -اليوم الثلاثاء- محضر استلام رفات جندي عراقي كان قد عثر عليها في جزيرة بوبيان في وقت سابق فيما وقع المحضر عن الجانب الكويتي رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين ربيع العدساني.

وأوضح البيان أن مراسم تسلم الرفات جرت في مطار الكويت الدولي، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وستنقل بطائرة عسكرية إلى العراق.

وكانت القوات العراقية في حقبة الرئيس الراحل صدام حسين قد قامت في شهر أغسطس عام 1990 بغزو الكويت، وتمكن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بتحريرها في أواخر شهر فبراير عام 1991؛ ما أوقع مئات آلالاف من القتلى والجرحى والأسرى.