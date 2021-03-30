إسرائيل تفتح المعبر مع طابا بعد غلقه عاما بسبب كورونا

تعيد إسرائيل، اليوم الثلاثاء فتح معبر طابا مع مصر أمام الإسرائيليين، بعد أن ظل مغلقا لمدة عام بسبب كورونا.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإنه سيسمح لـ 300 مواطن يوميا بالمغادرة عبره إلى سيناء، ممن تلقوا اللقاح المضاد لكورونا أو تعافوا.

وحُدد أيضا عدد العائدين من الأراضي المصرية بـ300 كل يوم.

وكانت إسرائيل فرضت قيودًا على الدخول إليها عمومًا، إلا أنها بدأت في رفعها خلال الشهر الجاري بعد أن قضت المحكمة العليا بأن التدابير "تنتهك الحق الدستوري الأساسي في دخول إسرائيل والخروج منها، فضلا عن حقوق أخرى في صميم النسيج الديمقراطي للحياة".