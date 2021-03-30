الكرملين: بوتين لن يسمح لواشنطن بالتحدث مع موسكو من موقع القوة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لن يسمح للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، بالتحدث معها "من موقع القوة".

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن بيسكوف قوله إن الرئيس الروسي وكذلك باقي أعضاء القيادة في بلادنا، لن يسمحوا للأمريكيين أو لأي شخص آخر، بالتحدث معنا من موقع القوة.

وردا على سؤال حول إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، قال بيسكوف إنه لا يرغب بالحديث عن مثل هذه السيناريوهات المتطرفة.

وأضاف بيسكوف أن "موسكو ترى ضرورة عدم السماح للعلاقات مع واشنطن بالتدهور أكثر، لذلك تلخص رد فعل بوتين على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن المسيئة، بالدعوة للحوار التي ظلت دون رد من الجانب الأمريكي".

وفي شأن آخر، أعرب بيسكوف عن أمله بألا تصل الأمور إلى حظر المنصات الإلكترونية الأجنبية في روسيا بشكل كامل.

وقال بيسكوف في تصريحات له -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "أود أن آمل ألا نصل إلى هذا وأن يتم إيجاد طرق لحل النزاع.. لا أحد يريد فرض حظر كامل، وسيكون من الحماقة إطلاق دعوات لذلك، لكننا بحاجة إلى إجبار تلك الشركات على الالتزام بما لدينا من قواعد".

وأوضح أنه يتعين على الشركات الأجنبية التقيد بالقواعد والأحكام المحلية القائمة في الدول التي تعمل فيها، مضيفا: "لا تبدي كل الشركات استعدادا للحوار، مع أنه ليست كل شركة قادرة على تأمين نفسها من أن تصبح أداة في أيدي الدول الأخرى للتأثير على الدولة التي تعمل فيها".

وكانت السلطات الروسية قد أبلغت إدارة شركة "تويتر" بقرارها إبطاء سرعة عمل موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي واحتمال حجبه بالكامل في حال عدم امتثاله للمطالبة بالتقيد بالقانون الروسي.