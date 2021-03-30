تركيا تعيد فرض القيود الخاصة بفيروس كورونا مع ارتفاع الإصابات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن بلاده قررت تشديد القيود للحد من انتشار فيروس كورونا وسط تصاعد في الإصابات بعد شهر من تخفيف الإجراءات.

وتوجد 58 محافظة من بين 81 محافظة في البلاد الآن في المنطقة "الحمراء" أو "شديدة الخطورة"، بما في ذلك مدينة إسطنبول التي تعد مركزا ثقافيا واقتصاديا وكذلك العاصمة الوطنية أنقرة.

وقال أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن نحو 80 % من سكان تركيا البالغ عددهم 84 مليون نسمة يعيشون في هذه المناطق.

وتم حظر الوجبات الجماعية في شهر رمضان، كما كان الحال في العام الماضي.

وقال الرئيس إنه لن يتم السماح بالتجمعات الجماهيرية في الخيام وأماكن أخرى لتناول وجبتي السحور والإفطار، عندما تلتقي العائلات والأصدقاء لتناول الطعام.

وينقسم تقييم المخاطر في وزارة الصحة إلى أربع فئات لها رموز لونية: الأزرق للخطورة المنخفضة والأصفر للخطورة المتوسطة والبرتقالي للخطورة العالية والأحمر للخطورة العالية للغاية.

وسيتم فرض حظر التجوال في عطلة نهاية الأسبوع في المناطق "الحمراء" ، والتي عادت إلى عمليات الإغلاق يوم الأحد فقط في أول آذار/مارس. وسيظل حظر التجوال الليلي من الساعة 9 مساء حتى الساعة 5 صباحا ساريا ما هو.

وسيتم السماح للمطاعم والمقاهي في جميع أنحاء البلاد بالبقاء مفتوحة مع استقبال 50 % من سعتها.

وتسجل تركيا مؤخرا نحو 30 ألف إصابة جديدة كل يوم. وتجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة 2ر3 مليون إصابة منذ آذار/مارس الماضي، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 31 ألفًا.

وبدأت حملة التطعيم في جميع أنحاء البلاد باستخدام لقاح سينوفاك الصيني في 14 كانون ثان/يناير. وتم إعطاء أكثر من 15 مليون جرعة منذ ذلك الحين.