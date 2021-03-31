تونس: 28 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 8788 حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و788 حالة.

وأشارت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - إلى تسجيل 1002 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 252 ألفًا و171 حالة، موضحة أنه تم تسجيل شفاء 792 حالة من الإصابة بالفيروس.

وأضافت الصحة التونسية، أن إجمالي المصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 11 ألفًا و530 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 300 حالة، إلى جانب 105 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.