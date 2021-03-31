 حبس بائع خردة بتهمة اغتصاب طفل بمطروح 15 يوما على ذمة التحقيقات - بوابة الشروق
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حبس بائع خردة بتهمة اغتصاب طفل بمطروح 15 يوما على ذمة التحقيقات

حبس بائع خردة
حبس بائع خردة
أحمد سباق:
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 11:56 م
قرر زياد مقلد وكيل النائب العام بمطروح، استمرار حبس بائع خردة جائل؛ بتهمة اغتصاب طفل تحت تهديد السلاح الأبيض، 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك لحين صدور تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه.

كانت مديرية أمن مطروح تلقت إخطارا من قسم شرطة مرسي مطروح، يفيد بتلقيه بلاغا من أهلية طفل يدعى (ع. - 9 سنوات)، يتهم (بائع خردة - 23 سنة)، باستدراجه إلى منطقة مهجورة على عربة كارو، وتعدى عليه جنسيا مرتين بعد أن هدده بسلاح أبيض، ولمدة ساعتين كاملتين دون أن يلتفت لصرخات وبكاء المجني عليه وتوسلاته.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع الأهالي من تحديد هوية المتهم، وإلقاء القبض عليه، وتقديمه للنيابة العامة، حيث أكدت تحرياتها أقوال المجني عليه، وحقق معه المستشار زياد مقلد وكيل النائب العام بمطروح، وبناءًا عليه قرر المستشار عبد الناصر عريف رئيس نيابة مطروح العامة، بتحويله إلى الطب الشرعي بمحافظة الإسكندرية.

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