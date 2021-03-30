رئيس نيجيريا يتوجه للندن لإجراء فحوصات طبية روتينية

ويلتقي مسئولين أمنيين قبل المغادرة

يتوجه رئيس نيجيريا "محمد بخاري" البالغ من العمر 78 عاما، إلى العاصمة البريطانية "لندن" لإجراء فحوصات طبية روتينية.

وقالت المستشارة الخاصة لرئيس نيجيريا لشئون الإعلام والدعاية "فيمي أديسينا" -في بيان مقتضب نقلته راديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء- إن الرئيس سيلتقي بمسئولين أمنيين في البلاد قبل توجهه إلى لندن لإجراء فحص طبي روتيني، مضيفة أن الرئيس "بخاري" سيعود إلى البلاد في الأسبوع الثاني من شهر إبريل المقبل.

وأفاد البيان بأنه بعد مرور عام من انتخاب الرئيس "بخاري" -لأول مرة- بين مايو عام 2016 ومنتصف عام 2017، أقام عدة مرات في لندن؛ حيث تلقى علاجا لمرض لم يتم الكشف عن طبيعته مطلقا.