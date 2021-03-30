 رئيس نيجيريا يتوجه للندن لإجراء فحوصات طبية روتينية - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 مارس 2021 10:42 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

رئيس نيجيريا يتوجه للندن لإجراء فحوصات طبية روتينية

أبوجا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 10:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 10:35 ص

ويلتقي مسئولين أمنيين قبل المغادرة

يتوجه رئيس نيجيريا "محمد بخاري" البالغ من العمر 78 عاما، إلى العاصمة البريطانية "لندن" لإجراء فحوصات طبية روتينية.

 

وقالت المستشارة الخاصة لرئيس نيجيريا لشئون الإعلام والدعاية "فيمي أديسينا" -في بيان مقتضب نقلته راديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء- إن الرئيس سيلتقي بمسئولين أمنيين في البلاد قبل توجهه إلى لندن لإجراء فحص طبي روتيني، مضيفة أن الرئيس "بخاري" سيعود إلى البلاد في الأسبوع الثاني من شهر إبريل المقبل.

 

وأفاد البيان بأنه بعد مرور عام من انتخاب الرئيس "بخاري" -لأول مرة- بين مايو عام 2016 ومنتصف عام 2017، أقام عدة مرات في لندن؛ حيث تلقى علاجا لمرض لم يتم الكشف عن طبيعته مطلقا.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك