 في يوم الأرض الفلسطيني.. الأزهر يعلن رفضه محاولات تغيير الهوية الديموغرافية لفلسطين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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في يوم الأرض الفلسطيني.. الأزهر يعلن رفضه محاولات تغيير الهوية الديموغرافية لفلسطين

الازهر الشريف
الازهر الشريف
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 7:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 7:47 م
جدِّد الأزهر عهده الدائم بدعم الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع لاستعادة أراضيه المغتصبة، مُعْرِبًا عن رفضِه الكامل لكل محاولات التهويد السَّاعيَة لتغيير الهوية الديموغرافية للدولة الفلسطينية، واغتصاب ما تبقى من أراضيها، وهي محاولات لن تُثمر إلَّا المزيد من الكفاح والصمود والإصرار على استعادة حقوق الشعوب كاملة غير منقوصة.
ودعا الأزهر الشريف -في بيان اليوم الثلاثاء- المجتمع الدولي إلى التصدِّي لكافة القرارات الباطلة التي تصدر بشكل أحادي عن الاحتلال الإسرائيلي لاغتصاب المزيد من أراضي الفلسطينيين، مُستغِلًّا انشغال العالم بأزماته المتلاحقة، وضاربا بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، الأمر الذي يفتح الباب لمزيد من المخاطر والتهديدات لأمن المنطقة والعالم.
وأشار الأزهر الشريف -في بيانه- إلى أن العالم يحي اليوم الذكرى السنوية الخامسة والأربعين لـ «يوم الأرض الفلسطيني»، والذي تعود أحداثه إلى يوم 30 مارس 1976م، حيث اغتصبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، وقد صار هذا اليوم -منذ هذا التاريخ- ذكرى لتخليد صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه باستعادة كل جزء من أراضيه.

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