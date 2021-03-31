الوزراء: لا استثناءات لأحد مرحبا في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال رمضان

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تعليقًا على منع إقامة الدورات الرمضانية رغم استمرار النشاط الرياضي، إن النشاط الرياضي الخاص بالمحترفين له ظروفه الخاصة بالالتزامات الدولية.



وأوضح سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاجراءات الاحترازية المطبقة في النشاط الرياضي للمحترفين مختلفة تمامًا عما وصفه بالإجراءات المطبقة في الدورات الرمضانية أيا كان مكانها.



وتطرق إلى كيفية التعامل مع المساجد والأماكن التي ستخالف قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات خلال شهر رمضان، قائلًا إن هناك سوابق لمساجد كبرى تم غلقها نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مثل «الفتح».



وأكد أنه لا شيء كبير على الإغلاق أو استثناءات لأي أحد في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى التشديد من كل الوزارات المعنية في التطبيق، سواء فيما يخص ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، أو فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء صلوات الجماعة خاصة التراويح.



وشدد على أن الجميع ملزم بتطبيق القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة الأزمات اليوم، مضيفًا أن سلطات إنفاذ القانون في المساجد الكبرى هي المعنية بتحصيل الغرامة من المخالفين، على أن يتم الإغلاق الفوري للمساجد التي يوجد بها مخالفات جماعية.



واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بلجنة إدارة أزمة كورونا، اليوم الثلاثاء؛ للنظر في قرارات سابقة تتعلق بمواجهة انتشار الفيروس خلال شهر رمضان، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغرامات.