سجلت وزارة الصحة الباكستانية 4084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 663 ألفا و200 حالة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في الوزارة، حسبما ذكرت صحيفة (اكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت في الفترة نفسها 100 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و256 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع بواقع 1481 شخصا ليبلغ إجمالي المتعافين 600 ألف و278 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 48 ألفا و566 شخصا.