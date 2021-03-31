ميركل تحث على الثقة في قرار تعليق التطعيم باسترازينيكا لأقل من 60 عاما

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على الثقة في قرار الحكومة الاتحادية والولايات الخاص بتعليق التطعيم ضد كورونا بلقاح استرازينيكا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما.



وفي أعقاب مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات، قالت ميركل مساء اليوم الثلاثاء:" كل هذا سيجلب حالات من عدم اليقين"، وقالت إن الصراحة والشفافية هما أفضل طريقة للتعامل مع مثل هذا الموقف، مشيرة إلى ان البديل كان إما التستر على الأمر أو أخذه مأخذ الجد " ولهذا فأعتقد مع مراعاة جميع الاعتبارات أن هذا هو المسار الذي يؤدي إلى أفضل ثقة ممكنة على طريق استخدام لقاح استرازينيكا رغم أنني لا أستطيع أن أتحدث بعيدا عن حالة عدم اليقين".



كان وزير الصحة الألماني ينس شبان أكد أهمية تطعيم وحماية أكبر عدد من الناس الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما في الموجة الثالثة للوباء، لافتا إلى أنه لهذا السبب فإن من المهم الاستفادة سريعا من لقاح استرازينيكا أيضا " وسيكون هناك، وأنا متأكد جدا جدا جدا من هذا، عدد كاف من الناس الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما سيرحبون بحماية أنفسهم باستخدام لقاح استرازينيكا".



ومن المنتظر استخدام لقاحات استرازينيكا في العادة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما اعتبارا من غد الأربعاء، وسيتم السماح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما بأخذ اللقاح وفقا لقرار وزراء الصحة الألمان " بعد أخذ الرأي الطبي وتحليل المخاطر الفردية والتوعية الدقيقة".