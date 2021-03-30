العليا الفلسطينية لشؤون الكنائس: نضالنا مستمر ولن نترك أرضنا أو نقتلع من جذورنا

أكدت اللجنة الرئاسية العليا الفلسطينية لشؤون الكنائس، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله، ولن يترك أرضه، ولن يُقتلع من جذوره، وهو صامد على أرض فلسطين رغم كل التحديات والضغوطات، التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية لفرض واقع جديد يُغيب الوجود الفلسطيني، خاصة في القدس التي تعاني من أشرس حملات من القوات الإسرائيلية والمستوطنين لتفريغها من سكانها الأصليين، وتهجيرهم.



وذكرت اللجنة، على لسان رئيسها، مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني الوزير رمزي خوري -بمناسبة الذكرى الـ45 ليوم الأرض، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أن "ذكرى يوم الأرض، هو حكاية صمود وإصرار وكفاح الشعب الفلسطيني، الذي ناضل لسنوات وواجه أقسى الظروف في سبيل الحفاظ على كل ذرة تراب في هذه الأرض المباركة".



وأضاف خوري "شعبنا ما زال تحت نير القوات الإسرائيلية، واستباحة حرمة المقدسات، لأكثر من سبعين عاما ونحن ندافع عن أرضنا وندافع عن كنائسنا ومساجدنا، ولن نكل وسنكمل نضالنا حتى نرفع علم فلسطين فوق مساجد وكنائس القدس".