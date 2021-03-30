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السودان: اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع تبحث أسباب الانفلات الأمني

علم السودان
علم السودان
الخرطوم أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 9:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 9:01 م

استعرضت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع بالسودان، مظاهر واشكال الانفلات الأمني السائد في الخرطوم والولايات.

وذكرت اللجنة الفنية برئاسة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان رئيس اللجنة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن اللجنة بحثت وتقصت عن أسباب الخلل الأمني، واستعرضت الموقف الجنائي للجرائم التي حدثت.
وأضاف البيان أن اللجنة قررت الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق جوبا للسلام، وشددت على لجان الأمن بالولايات حسم الانفلاتات الخارجة عن القانون، وذلك بالتنسيق بين جميع الأجهزة للتصدي لها بحسم وفقا للقانون.
كما قررت اللجنة إفراغ العاصمة والمدن الرئيسة من مظاهر الوجود المسلح، وإيقاف التجنيد والاستيعاب السياسي "الذي تقوم به حركات الكفاح المسلح" بمدن السودان المختلفة، إلى حين اكتمال تنفيذ بند الترتيبات الأمنية.
وأكدت أن العمل على استتباب الأمن واجب جميع الأجهزة الأمنية المختصة، وأهابت بجميع الأطراف التعاون في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع وقوع الجرائم.

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