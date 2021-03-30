إنارة 18 كيلومتر بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركزي بني مزار ومغاغة بالمنيا

أعلنت الوحده المحلية لمركز بني مزار، الانتهاء من أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي بطول ١٨ كم من حدود مركز مغاغة شمالا حتى حدود مركز مطاي جنوبا.

وتم تركيب ٣ محولات كهرباء قدرة ٢٠٠ ك ف، وتم زرع عدد ١٥٠ عامود كهرباء وشد أسلاك بطول أكثر من ٢٠ ألف متر وتركيب عدد ٤٠٠ كشاف وتم إطلاق التيار الكهربائي، بالوحدة المحلية لبني صامت.

وقال المهندس إسماعيل الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، أن تلك الجهود تمت تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ أعمال الإنارة لكافة الطرق المستهدفة وفقا للجدول الزمني المحدد للوصول إلى الأهداف المطلوبة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الحوادث المرورية ليلا والسرقات.