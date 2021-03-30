إنارة 18 كيلومتر بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركزي بني مزار ومغاغة بالمنيا

أعلنت الوحده المحلية لمركز بني مزار، الانتهاء من أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي بطول ١٨ كم من حدود مركز مغاغة شمالا حتى حدود مركز مطاي جنوبا.
وتم تركيب ٣ محولات كهرباء قدرة ٢٠٠ ك ف، وتم زرع عدد ١٥٠ عامود كهرباء وشد أسلاك بطول أكثر من ٢٠ ألف متر وتركيب عدد ٤٠٠ كشاف وتم إطلاق التيار الكهربائي، بالوحدة المحلية لبني صامت.
وقال المهندس إسماعيل الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، أن تلك الجهود تمت تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ أعمال الإنارة لكافة الطرق المستهدفة وفقا للجدول الزمني المحدد للوصول إلى الأهداف المطلوبة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الحوادث المرورية ليلا والسرقات.