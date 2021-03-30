 الوزراء: نستقبل 4.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى 26 أبريل - بوابة الشروق
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الوزراء: نستقبل 4.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى 26 أبريل

التطعيم بلقاح كورونا
التطعيم بلقاح كورونا

نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 10:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 10:47 م
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت اليوم وصول نحو 850 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا غدًا، موضحًا أن هذه أكبر شحنة تتلقاها مصر على دفعة واحدة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أنه بداية من الغد وحتى يوم 26 أبريل ستستقبل مصر 4.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتعاقد عليها مع التحالف الدولي جافي، ذاكرًا أن تلك الكمية ستسمح بالتوسع في عملية التطعيم.
وأوضح أن عدد المواطنين المسجلين حتى الآن على موقع الحصول على لقاح كورونا بلغ 600 ألف فقط، مناشدًا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالمبادرة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

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