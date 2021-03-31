أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تراجع نسبة الموظفين الأمريكيين الذين عادوا إلى أداء وظائفهم في أماكن العمل في أهم 10 أحياء تجارية بالولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 مارس الحالي إلى 2ر24% من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب التقرير الذي أعدته شركة "كاستل سيستمز"، تراجعت نسبة العاملين في أماكن العمل خلال الأسبوع الماضي بمقدار 3ر0 نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع السابق حيث كانت 5ر24%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مناطق دالاس-فورت وورث أرلينجتون بولاية تكساس تصدرت المناطق الأمريكية من حيث نسبة الموظفين في أماكن العمل والتي بلغت 1ر38% من إجمالي عدد الموظفين.

وكانت مناطق سان فرانسيسكو-أوكلاند بيركلي في ولاية كاليفورنيا هي الأقل بنسبة بلغت 7ر13% من إجمالي الموظفين.

من ناحية أخرى زادت المساحات الإدارية المعروضة للإيجار في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 7ر17% مقابل 8ر16% خلال الفترة نفسها من العام السابق و4ر17% خلال الربع السابق، بحسب بيانات شركة ريس إنك للعقارات.