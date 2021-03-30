روسيا والسعودية تبحثان الوضع في سورية ولبنان وبرنامج إيران النووي

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الإثنين، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية،عادل الجبير، الوضع في سورية ولبنان وخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في بيان اصدرته وزارة الخارجية الروسية: "تم بحث تطورات الأوضاع في سورية ولبنان، والوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني"، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية.

كما شمل البحث "أجندة بناءة وموحّدة في منطقة الخليج، على النحو المنصوص عليه في مبادرة مفهوم ضمان الأمن الجماعي في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم، وهي المبادرة التي كانت روسيا قد قدمتها في وقت سابق".

وأضافت الخارجية الروسية أن "بوجدانوف والجبير، بحثا خلال المحادثة، القضايا ذات الأولوية لمزيد من التطوير التدريجي للعلاقات الروسية السعودية متعددة الأوجه مع التركيز على تعميق تنسيق السياسة الخارجية بشأن القضايا الدولية والإقليمية".

يشار إلى أن روسيا تتمسك بالاتفاق النووي الذي وقعت عليه ، برفقة بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا والولايات المتحدة ، مع ايران عام 2015، غير أن واشنطن انسحبت منه عام 2018 وفرضت عقوبات قاسية على طهران.

كانت السعودية قد دعت المجتمع الدولي إلى التصدي لما وصفتها بـ"سياسة الابتزاز النووي" من جانب إيران، مؤكدة أهمية وجود اتفاق نووي يغطي أوجه القصور في الاتفاق الحالي ويمنع إيران من الحصول على سلاح نووي .