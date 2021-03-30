إصابة مدافع المصري يتمزق من الدرجة الأولى

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التى خضع لها علاء عطا ظهير أيمن الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى ظهر اليوم بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الأولى بعضلة السمان.

الإصابة تسبب فى غيابه عن المباريات لأكثر من أسبوعين على أقل تقدير بحسب تأكيدات الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمود الشحات .

ومن جانبه أكد طبيب الفريق الأول بالمصرى أن اللاعب سوف يحصل على راحة سلبية يومين قبل البدء فى البرنامج التأهيلى والعلاجى المكثف والذى يستمر أسبوعين يخضع خلالها اللاعب لعدد من جلسات التأهيل والاستشفاء قبل البدء فى ممارسة تدريبات العدو الخفيف قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة فى المباريات .