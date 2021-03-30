تقرير حديث يكشف مرونة القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي خلال أزمة كورونا

نشرت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أحدث تقرير عن التوقعات قصيرة المدى للأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي، والذي يقدم نظرة عامة وقطاعية على أحدث الاتجاهات والآفاق الإضافية لأسواق الأغذية الزراعية.

وذكرت المفوضية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن النسخة الأولى من التقرير لعام 2021 خلصت إلى أن القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي قد أظهر مرونة ملحوظة طوال أزمة كورونا، حيث كان أداء القطاع جيدًا نسبيًا بفضل زيادة مبيعات التجزئة وارتفاع الاستهلاك المنزلي.

وأوضح التقرير أن الآفاق مواتية حاليا لمزيد من التحسن مع وجود طلب عالمي نشط وقرب إعادة فتح خدمات تقديم الطعام، مثل المطاعم والحانات والمقاهي، والتي من المتوقع عودتها بمجرد تقدم حملة التطعيم بلقاحات كورونا بشكل كاف.

وبالإضافة لذلك فإن التطورات التجارية الأخيرة ستقلل من حالة عدم اليقين التي كانت تسود حول العلاقات التجارية للاتحاد الأوروبي، مما يعود بالفائدة على القطاعات الزراعية.

ومن بين هذه التطورات، الاتفاق المؤقت الذي تم بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في أوائل مارس 2021، والخاص بتعليق الرسوم الجمركية المتعلقة بنزاعات الطائرات المدنية.

كما تم إبرام اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في أواخر عام 2020، ولكن سيحتاج كلا الجانبين إلى وقت للتكيف وتوفير الظروف اللازمة لإجراء التبادلات التجارية المثلى بينهما.