الصحف العراقية: الاجتماع الثلاثي يهدف لتحقيق التكامل والتعاون في كل المجالات

ركزت الصحف العراقية، اليوم الثلاثاء، على اللقاء العراقي المصري الأردني وتناولت الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وولي العهد السعودي حول مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وقالت صحيفة الصباح العراقية، إن العاصمة بغداد، استضافت أمس، الاجتماع التحضيري لاجتماع القادة الرابع ضمن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي.

وأوضحت أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي في إطار مشروع المشرق الجديد الذي تعتزم الدول الثلاث تشكيله، ومناقشة ملف مكافحة الإرهاب ومستجدات الازمة اليمنية وليبيا، واستعرض كيفية تأهيل المصانع العراقية ذات الأولوية، بالإضافة لمناقشة مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة والتعاون المشترك بشأن التطوير العمراني».

من جهتها، اهتمت صحيفة الزمان العراقية بالاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي حول مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأوضحت أنه تم خلال الاتصال بحث المبادرة التي تهدف للشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وأهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة السعودية في ذلك.

وأضافت أن ولي العهد السعودي أن السعودية تخطط لزراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود المقبلة، ما يعني زيادة مساحتها المغطاة بالأشجار الحالية.