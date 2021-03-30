أعلى هيئة تشريعية في الصين تتبنى ملحقين معدلين للقانون الأساسي لهونج كونج

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صوتت أعلى هيئة تشريعية فى الصين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على تبنى الملحق الأول والملحق الثانى المعدلين للقانون الأساسي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ويتعلق الملحقان بطريقة اختيار الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وطريقة تشكيل المجلس التشريعي للمنطقة، وإجراءات التصويت الخاصة به على التوالي.

وتمت الموافقة على التعديلات فى الاجتماع الختامي للجلسة الـ27 للجنة الدائمة للمجلس الوطنى الـ13 لنواب الشعب الصينى.

في الوقت نفسه، قام الرئيس الصيني شي جين بينج، بتوقيع أوامر رئاسية لإصدار الملحقين المعدلين.

وترأس لي تشان شو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصيني، الاجتماع الذى حضره 167 عضوا في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

كما أقر الاجتماع مشروع قرار متعلقا بتعيين الموظفين وإقالتهم.