محافظ دمياط تتابع الموقف التجنيدي للشباب ذوي القدرات الخاصة

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زارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مديرية التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة أعمال اللجنة الطبية التى تجريها الإدارة العامة للتعبئة والإحصاء، وذلك لإنهاء إجراءات موقف الإعفاء الطبي من التجنيد للشباب من ذوي القدرات الخاصة.

واستمعت عوض، خلال الزيارة، إلى شرح تفصيلي عن الخطوات المتخذة للانتهاء من الإجراءات التجنيدية للشباب من متحدى الإعاقة ممن بلغوا سن التجنيد الالزامي وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية الخاصة بهم.

جاءت الزيارة بمرافقة اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، وحسام عبد الغفار، مدير مديرية التضامن الاجتماعي.