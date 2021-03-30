 السكة الحديد تخفض عدد رحلاتها بنسبة 25% لإنجاز مشروع أنظمة الإشارات - بوابة الشروق
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السكة الحديد تخفض عدد رحلاتها بنسبة 25% لإنجاز مشروع أنظمة الإشارات

أحمد سعداوي
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 6:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 6:12 م

تدرس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تخفيض عدد رحلاتها اليومية على مختلف خطوط السكة الحديد بنسبة 25%، ضمن إجراءاتها لإنجاز مشروع أنظمة الإشارات وصيانة المزلقانات الجاري تنفيذها حاليًا لاستبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالى بنظام إلكتروني حديث، بما يساهم في رفع معدلات الأمان.

وقال مصدر لـ"الشروق"، إن ما تدرسه الهيئة في الوقت الحالي يأتي استجابة لتوجيهات وزير النقل كامل الوزير لسرعة إنجاز المشروعات والقضاء على تأخيرات القطارات بعد تشغيل جهاز الـATC الذي يتحكم آليًا بشكل كلي في مسير وتوقف القطارات.

وأضاف المصدر، أن مشروع كهربة السكة مستهدف الانتهاء منه في موعد غايته يونيو 2022، لكن الهيئة تسابق الزمن لإنجازه قبل الموعد لتحقيق معادلة السلامة والأمان وعدم تكرار حوادث القطارات، وكذلك القضاء على التأخيرات.

وذكر المصدر، أن تقليل عدد القطارات سيكون بالأساس على خط الصعيد والوجه القبلي لسرعة إنجاز مشروع كهربة السكة.

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