تقرير: شرطة لندن تعاملت بالصورة المناسبة مع الاحتجاجات

خلُص تقرير إلى أن مسؤولي الشرطة في لندن تصرفوا بالطريقة المناسبة للسيطرة على وقفة احتجاجية أقيمت بعد مقتل السيدة اللندنية سارة إيفيرارد.

وقالت الهيئة المسؤولة عن الرقابة على الشرطة البريطانية "مفتشية صاحبة الجلالة للشرطة وخدمات الإطفاء والإنقاذ"، إنها راجعت مئات الوثائق وأجرت مقابلات بشأن الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت في 13 مارس.

ورغم الانتقادات التي تم توجيهها للشرطة، قالت الهيئة إن أفراد شرطة العاصمة الذين تواجدوا خلال الوقفة بذلوا قصارى جهدهم لفض المحتجين بشكل سلمي، والتزموا الهدوء والمهنية رغم تعرضهم لسوء المعاملة، ولم يتصرفوا بشكل غير لائق أو يستخدموا قوة مفرطة.

وكانت الجهة الداعية للوقفة قد ألغتها، بعدما هددت شرطة لندن بتغريم المشاركين ومقاضاتهم بموجب تشريع يقيد التجمعات بسبب جائحة فيروس كورونا.

إلا أن المئات من النساء والرجال شاركوا في الوقفة، الأمر الذي انتهى بتوتر بين الشرطة والمشاركين.

وكان تم العثور على جثة إيفيرارد بعد أسبوع من اختفائها في الثالث من مارس بينما كانت عائدة إلى منزلها.

جدير بالذكر أن المتهم بخطف إيفيرارد وقتلها هو أيضا ضابط شرطة.